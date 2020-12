Furto di legna del demanio a Erice, arrestato un trapanese di 68 anni

Un trapanese di 68 anni è stato arrestato per furto di legna del demanio dai carabinieri di Erice. Per V.I. l'accusa è di furto aggravato. Durante un consueto servizio di perlustrazione del territorio, in località Casazza a Erice, i militari hanno notato un uomo che prelevava legna accatastata sul bordo strada per caricarla sul proprio furgone.

Dai controlli effettuati dai militari dell'Arma è emerso che il legname proveniva dagli alberi che erano stati tagliati, poiché caduti, da una squadra di operai della forestale nei giorni scorsi. La legna era quindi stata accatastata ai margini del bosco in attesa di essere prelevata dai privati che si fossero aggiudicati la concessione, previo pagamento, con il Demanio Forestale. L'uomo invece aveva già caricato sul suo furgone 5 quintali di legna.

L'autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri.

