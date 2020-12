Corruzione, l'ex deputato Lo Sciuto lascia i domiciliari: per lui divieto di dimora a Castelvetrano

Il gip di Trapani ha disposto il divieto di dimora a Castelvetrano per l’ex deputato regionale Giovanni Lo Sciuto, indagato nel blitz Artemisia su una mega truffa all’Inps organizzata da una presunta loggia massonica deviata.

L’ex politico era stato arrestato il 21 marzo dello scorso anno assieme ad altre 27 persone, che nel giro di poche settimane tornarono in libertà su disposizione del Riesame. Da gennaio Lo Sciuto era tornato agli arresti domiciliari, modificati dal gip Caterina Brignone in una misura meno afflittiva come il divieto di dimora, disponendo anche "l'interdizione alle attivita", contro cui i suoi legali hanno presentato ricorso.

Recentemente i pm della procura di Trapani (procuratore aggiunto Maurizio Agnello, sostituti procuratore Sara Morri e Francesca Urbani) hanno chiesto al gup il rinvio a giudizio per lui ed altre 18 persone. L’ex politico - già componente della commissione regionale Antimafia - è l’unico degli indagati ad essere ancora sottoposto a misura cautelare.

L’indagine della Procura di Trapani riguardava un sistema che tra il 2015 e il 2019, attraverso l’ottenimento di false pensioni concesse dall’Inps, otteneva il supporto elettorale in occasione delle tornate elettorali.

Gli indagati sono accusati a vario titolo, di corruzione, concussione, traffico di influenze illecite, peculato, truffa aggravata, falsità materiale, falsità ideologica, rivelazione ed utilizzazione del segreto d’ufficio, favoreggiamento personale, abuso d’ufficio ed associazione a delinquere, a proposito della violazione della legge Anselmi, la loggia segreta sarebbe stata finalizzata ad interferire con la pubblica amministrazione. In seguito agli arresti è nata anche l’indagine Artemisia Bis, con altri 28 indagati, tra cui medici e i componenti della commissione medica dell’Inps per il riconoscimento delle invalidità.

