Rafforzati i controlli a Trapani in vista di Natale, 9 multati perchè trovati in giro dopo le 22

I carabinieri della Compagnia di Trapani hanno rafforzato i controlli in vista dell'arrivo delle festività natalizie, nell'ambito del rispetto delle normative anti-Covid in vigore. Nove persone sono state multate perchè trovate in giro nell'orario del cosiddetto "coprifuoco", ossia tra le 22 e le 5.

Nell'ambito degli stessi controlli, i militari hanno denunciato un 44enne di Paceco che aveva dato false generalità.

Due trapanesi di 56 e 27 anni sono stati segnalati quali assuntori di stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di piccole quantità di crack e hashish.

In totale, sono state identificate 87 persone, controllati 35 veicoli, 5 esercizi commerciali ed elevate 10 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per l’importo complessivo di oltre 10 mila euro.

© Riproduzione riservata