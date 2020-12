Mazara del Vallo, la messa della vigilia di Natale alle ore 20

A Mazara del Vallo la veglia di Natale in Cattedrale e in tutte le parrocchie della Diocesi avrà inizio alle ore 20. A presiedere la messa della Vigilia sarà il vescovo Domenico Mogavero. Il Pontificale del giorno di Natale, sempre in Cattedrale, è confermato per le ore 11. Ne dà notizia l'Arcidiocesi, che informa sugli orari delle celebrazioni liturgiche del 24 e 25 dicembre così come indicato dal Consiglio Episcopale Permanente della Cei, nel rispetto di quanto previsto dalle norme anti-Covid in vigore.

«Dove lo si ritiene pastoralmente utile si potrà unificare alle 20 del 24 dicembre la celebrazione della messa della vigilia di Natale e quella della notte – ha spiegato il vescovo monsignor Domenico Mogavero – se, invece, si intendono mantenere distinte le due liturgiche eucaristiche, la messa vespertina vigiliare si potrà celebrare entro e non oltre le ore 19, mentre la messa della notte, invece, alle ore 20».

© Riproduzione riservata