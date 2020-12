Mazara del Vallo, intensificati i controlli in vista delle festività

A Mazara del Vallo intensificati i controlli dei carabinieri in vista delle festività natalizie. In tutto il territorio cittadino e al confine con i comuni limitrofi, sarà dispiegato un maggior numero di pattuglie, con maggiore attenzione al rispetto delle norme anti-Covid previste soprattutto per i giorni di Natale e Capodanno.

Nelle scorse ore, i militari, supportati da personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia di Palermo, hanno condotto un servizio straordinario di controllo anti-droga.

In particolare, 5 persone sono state denunciate e altre 2 segnalate come assuntori di sostanze stupefacenti.

Nel quartiere di Mazara 2, sono stati inoltre riscontrati due allacci abusivi che sono stati opportunamente messi in sicurezza dal personale tecnico e, per tali episodi, i responsabili verranno denunciati con l’accusa di furto aggravato.

