Natale senza luminarie a Trapani: i soldi risparmiati ai bisognosi

Sarà un Natale sobrio a Trapani: niente luminarie in città ma solo alberi addobbati nelle piazze nel rispetto delle vittime del covid e di tutte le famiglie colpite dalla pandemia. Questa è la decisione dell’Amministrazione Comunale di Trapani per questo Natale 2020.

Niente luci natalizie nelle vie principali e solo alberi illuminati nelle principali piazze e delle stelle luminose nei quartieri e in tutte le frazioni. I soldi risparmiati andranno in un fondo per aiutare le famiglie in difficoltà.

