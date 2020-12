Rifiuti a Trapani, avviata la bonifica nella discarica di via Lo Verde

Via Giacomo Lo Verde a Trapani negli ultimi giorni è una discarica a cielo aperto. C’è di tutto: ingombranti, sfabbricidi edili e tanto altro. L’Amministrazione comunale è al corrente del problema e spiega anche perché quei rifiuti non siano già stati rimossi.

«Prima di rimuovere le mini discariche – afferma l’assessore Ninni Romano – dobbiamo prima effettuare dei controlli. Abbiamo già ricevuto la segnalazione per via Giacomo Lo Verde e stiamo monitorando. Si sono già attivati gli iter: i controlli consistono nel capire che tipo di materiale è stato scaricato abusivamente, rimuovere gli ingombranti è relativamente semplice e non crea complicazioni. Quando invece sono presenti sfabbricidi edili o situazioni miste, così come potrebbe essere al momento in via Giacomo Lo Verde, i tempi tecnici si allungano. Peggio ancora quando è presente dell’amianto».

Insomma, gli uffici si sono attivati, ma il Comune prova anche a risalire a chi ha commesso questo scempio contro la città e la natura.

