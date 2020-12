Trapani, guasto alla diga Garcia: niente acqua nelle frazioni Nord

Rubinetti a secco: Siciliacque costretta a fermare il suo impianto alla diga Garcia. Disagi anche a Trapani, soprattutto per le frazioni nord che vengono fornite direttamente da Siciliacque.

«Siamo stati immediatamente contattati dalla ditta – afferma l’assessore Ninni Romano – che a causa delle abbondanti piogge che ci sono state, nella diga Garcia vi è un intorbidamento dell’acqua. Prima di ricominciare a pompare l’acqua e ripristinare l’impianto, la Siciliacque dovrà rimuovere il fango che potrebbe creare enormi danni alla loro struttura. Non è un problema solo per Trapani – spiega l’assessore -, ma anche per tanti altri Comuni che si riforniscono con Siciliacque. Purtroppo, questi problemi si sentiranno soprattutto frazioni Nord mentre, per garantire l’erogazione idrica nel centro storico, è stata disposta la riduzione della distribuzione nelle frazioni Sud. Per Trapani nuova, invece, dovrebbe bastare l’acqua che arriva dalla rete di Bresciana e da pozzo Madonna».

Il problema potrebbe essere risolto in 24/48 ore.

