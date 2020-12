Il centro di Trapani è più verde: nuove aiuole in via Fardella

Verde pubblico e colori. Colori dei fiori che presto nasceranno in via Fardella, a Trapani. Questo è l’obiettivo dell’associazione Erythros che ha intenzione di coinvolgere in un programma di arredo con fiori e piante i commercianti della via Fardella, aggiornando una convenzione che alcuni stipularono alcuni anni fa con il Comune di Trapani.

E proprio per dare l’esempio, i soci di Erythros hanno messo a dimora 30 piantine di roselline in un'aiuola spartitraffico della via Giovan Battista Fardella, di fronte alla Chiesa del Sacro Cuore.

L'articolo completo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

