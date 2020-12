Erice, giro di vite contro l'abbandono dei rifiuti: 90 multati

Individuati, e sanzionati a norma di legge, dagli agenti della Sezione Tutela ambiente della Polizia municipale di Erice diversi altri trasgressori alle disposizioni dettate dall’amministrazione comunale in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sale così a 90 nell’anno il numero di coloro che sono stati sorpresi a mettere in atto comportamenti incivili ed irrispettosi del decoro urbano, appunto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio ericino finalizzato alla tutela ambientale ed alla lotta all’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Un servizio che viene svolto attraverso sofisticate apparecchiature di ripresa e videosorveglianza che, collocate, di volta in volta, nelle zone cosiddette «sensibili» del territorio (dove, appunto, si è verificato il ripetersi dell’ a b b a ndono indiscriminato di rifiuti e della formazione di vere e proprie micro discariche) hanno consentito di intercettare i trasgressori sia che si muovessero in auto o in moto sia a piedi.

