Acqua torbida per il maltempo: ancora disagi a Palermo, problemi anche nel Trapanese

Acqua torbida nell'invaso Poma e in quello Garcia e così a Palermo e in diversi comuni del Trapanese si sono verificati disservizi.

L’Amap ha informato che, "non essendo ancora tornati alla normalità i valori della torbidità delle acque prelevate dall’invaso Poma, potranno continuare i disservizi, consistenti in una forte riduzione delle pressioni in rete, fino all’interruzione totale dell’erogazione idrica". Il problema era emerso due giorni fa.

Disagi soprattutto nei distretti pedemontani: Villagrazia, Borgo Molara, Boccadifalco, Borgo Nuovo e nei distretti: sottorete 11 Noce - Uditore, Strasburgo, Resuttana - San Lorenzo, Calatafimi. Inoltre, è prevista l’interruzione totale del servizio distribuzione idrica nel distretto Bandita Favara.

Disagi anche a Trapani e questa volta è Siciliacque a comunicare di "aver dovuto interrompere il trattamento nel potabilizzatore di Sambuca di Sicilia a causa dell’abnorme aumento della torbidità delle acque derivate dall’invaso Garcia determinato dalle violenti piogge delle 24 ore precedenti che hanno ingrossato il Fiume Belice".

"Purtroppo - sta scritto in una nota - non è possibile prevedere la durata del fenomeno. Nel frattempo stiamo provvedendo a riportare l’impianto di potabilizzazione alle condizioni tali da potere trattare l’acqua non appena sarà possibile".

È sospesa la fornitura di acqua ad Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Campobello di Mazara ,Castelvetrano, Custonaci, Erice, Gibellina, Montevago, Santa Margherita Belice, Paceco, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa,Trapani, Valderice e Vita.

© Riproduzione riservata