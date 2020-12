Senzatetto aggredisce la famiglia che lo ospita, arrestato a Trapani

Senza fissa dimora aggredisce la famiglia che lo aveva ospitato. E’ accaduto a Trapani dove la polizia è intervenuta all’interno di un’abitazione del centro storico, dopo la segnalazione di un uomo in escandescenza all’interno dell’appartamento, il quale stava distruggendo tutto ciò che era all’interno della casa.

Una volta all’interno gli agenti sono stati aggrediti dall’uomo che si era nascosto in cucina ma sono riusciti a bloccarlo. L'uomo, un trentenne trapanese, senza fissa dimora, si trovava a pranzo presso l’abitazione della famiglia che, per solidarietà, si offriva, già da qualche mese, di garantirgli tutti i giorni un pasto caldo.

Il giovane, in quest’ultima circostanza, si era presentato ubriaco e, all’invito di tenere una condotta di vita più virtuosa, è andato in escandescenza spaventando le persone che lo avevano accolto. All’esito degli accertamenti è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento.

