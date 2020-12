Salemi, conclusi i lavori nella villa comunale

La realizzazione di opere pubbliche tramite l’impiego di lavoratori al momento senza occupazione, in modo da alleviarne lo stato di difficoltà. A ciò mirano i cantieri di lavoro, coniugando pubblica utilità e misure di politica sociale, recentemente completati a Salemi, dove grazie a questo strumento è stata recuperata un’area degradata in pieno centro cittadino, oltre al ripristino di due strade di campagna dissestate.

A venire prima di tutto eseguito è stato il progetto di riqualificazione del «Parco delle Rimembranze», situato in un terreno scosceso ai piedi di via Matteotti, in cui tra l’altro è stato sistemato il marciapiede malmesso a causa di alcuni smottamenti del terreno, dovuti alle piogge degli ultimi anni.

Gli operai hanno perciò ripulito i viali del parco, potato gli alberi, riparato i gradini, i sedili e le ringhiere di sicurezza; inoltre è stata installata una nuova staccionata in legno. Così adesso i salemitani potranno usufruire finalmente di uno spazio rimasto per tanto tempo in preda all’incuria.

