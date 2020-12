Organizzano una giocata a carte in casa, multati 15 giovani ad Alcamo

Avevano organizzato una giocata a carte in casa, tra musica, alcolici e senza mascherine né tantomeno osservando il benchè minimo distanziamento sociale. Ad Alcamo quindici giovani, tutti fra i 19 e i 22 anni, sono stati sorpresi e multati dai carabinieri durante una festa organizzata nell'abitazione privata di uno dei presenti.

Dopo essere stati identificati, i ragazzi sono stati multati per la violazione delle norme anti Covid in vigore, per un totale di 6000 euro.

Quello di Alcamo è il secondo intervento in pochissimo tempo. Due giorni fa, infatti, altre 13 persone erano state multate perché sorprese ad una festa di compleanno.

Nell'ambito degli stessi controlli, durante il fine settimana, i carabinieri del comando provinciale di Trapani hanno sanzionato altre quattro persone perchè trovate in giro oltre le 22, senza giustificato motivo, violando di fatto il coprifuoco imposto dalle norme anti-Covid in vigore.

