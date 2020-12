Partanna, la figlia muore in un incidente: con le offerte del funerale comprano cibo per i bisognosi

La giovane figlia morì il 28 ottobre in un tragico incidente sulla statale 115 per Marinella di Selinunte. Ora i genitori e il fidanzato Vincenzo Biondo, con le offerte raccolte durante il funerale, hanno deciso di acquistare beni di prima necessità per famiglie bisognose.

Il gesto di solidarietà è stato compiuto dai genitori di Francesca Cuttone, la giovane figlia dell’ex sindaco di Partanna Giovanni e dal fidanzato, col quale Francesca si sarebbe dovuto sposare nei prossimi mesi.

Un bancale pieno di pasta, passata di pomodoro, zucchero, sale, bagnoschiuma è stato donato al Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa che distribuirà i beni a famiglie bisognose di Castelvetrano e Partanna.

