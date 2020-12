Spaccio di hashish a Trapani, fermati due giovani di 20 e 16 anni

Giovani spacciatori "pizzicati" a Trapani, dove i carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata hanno arrestato A.A., trapanese di 20 anni, mentre un minorenne, anch’egli trapanese, è stato deferito in stato di libertà.

I militari dell’Arma, nel corso di un servizio anti droga in abiti borghesi, hanno notato i due giovani e, insospettiti dal loro atteggiamento, hanno deciso di procedere ad un controllo. I due giovani, nel tentativo di sottrarsi all'identificazione, hanno cercato di darsi alla fuga ma sono stati bloccati e perquisiti.

I due erano in possesso di 34 dosi di hashish, confezionate singolarmente con carta alluminio, per un peso complessivo di circa 29 grammi. Lo stupefacente è stato sequestrato. Al termine delle formalità di rito, il 20enne è stato dichiarato in stato di arresto e posto agli arresti domiciliari, in attesa di udienza di convalida, mentre il minorenne è stato deferito in stato di libertà alla Autorità Giudiziaria minorile di Palermo.

Nella giornata di ieri, il giudice del Tribunale di Trapani, ha convalidato l’arresto operato dai carabinieri applicando la misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni a settimana.

