Anni di minacce e violenze contro la compagna, 43enne arrestato a Castellammare

Per anni ha maltrattato la propria compagna che, complice il lockdown e le restrizioni per l'emergenza Covid-19, si era ritrovata negli ultimi mesi a essere continuamente vittima degli abusi dell'uomo: minacce e aggressioni fisiche. I carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno arrestato un 43enne nato in Romania ma da anni residente nel Trapanese, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna convivente.

La donna si è presentata in caserma lo scorso 3 dicembre, denunciando ripetuti episodi di violenza tra le mura domestiche da parte del compagno che andavano avanti dal 2013. Per evitare ulteriori conseguenze, i militari hanno accompagnato la donna e la figlia tredicenne presso l’abitazione della madre, attivando la procedura introdotta dal “codice rosso”.

La stessa sera però, il compagno si è presentato sotto l'abitazione della madre della donna, ubriaco e armato di coltello. I militari hanno subito bloccato e disarmato l’uomo e data la gravità dei fatti ed il concreto rischio di ripetersi nel tempo delle violenze, concluse le formalità di rito, lo hanno arrestato e tradotto presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani, dove resterà recluso dopo l'ordinanza di convalida.

