Passaggi a livello da eliminare a Trapani, progetto per il sottopasso in via Marsala

Ci siamo. O quasi. Il progetto definitivo per il sottopasso di via Marsala che bypasserà definitivamente il passaggio a livello è vicino a vedere la luce. Il prossimo 15 dicembre, infatti, è in programma una Conferenza di servizi nella quale si valuterà il Progetto Definitivo delle opere sostitutive dei passaggi a livello di via Marsala, via Antonio d’Aneu e via Cortopassi, tutte intersezioni tra strade e la linea ferrata Palermo-Trapani via Milo che RFI ha in programma di ripristinare ed elettrificare.

L’annuncio arriva direttamente dal primo cittadino Giacomo Tranchida che ripercorre le tappe. «L’Amministrazione Tranchida appena insediata - dichiara il sindaco -, nel 2018 trova sul tavolo la proposta di eliminazione del passaggio a livello di via Marsala. Le soluzioni alternative erano due: realizzazione di sottovia oppure di cavalcavia. La maggioranza politica scelse la realizzazione del sottovia. RFI, Rete Ferroviaria Italiana Direzione Investimenti Palermo, a fine 2018 presenta il progetto preliminare del sottovia stradale e la Giunta e il Consiglio comunale si esprimono positivamente dando indirizzo favorevole alla variante urbanistica. A luglio 2019 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di Palermo si riunisce il Comitato Tecnico Amministrativo per esaminare il progetto per la realizzazione del Sottopasso di via Marsala per un importo di 15.644.854,07 euro . A fine novembre 2019 l’amministrazione sollecita e riceve la relazione della conferenza dei Servizi del 31 luglio contenente una serie di rilievi tecnici».

