Marsala, al via i lavori per il centro malattie infettive

Ieri mattina, sono iniziati i lavori per la realizzazione del tanto atteso «Padiglione delle malattie infettive», quella struttura che era stata più volte sollecitata all’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

E l’assessore regionale è stato ieri mattina a Marsala dove, pare, abbia assistito, sia pure sotto la pioggia, all’avvio dei lavori per la costruzione del tanto atteso Padiglione per le malattie infettive, per lungo tempo richiesto invano dall’ex sindaco Alberto Di Girolamo.

Con l’assessore Razza erano presenti alla posa della prima pietra il sindaco Massimo Grillo, l’assessore regionale alle Attività Mimmo Turano, i parlamentari regionali Stefano Pellegrino, Eleonora Lo Curto e Sergio Tancredi, il presiedente del Consiglio comunale Enzo Sturiano nonché i vertici dell’Asp Paolo Zappalà (direttore generale) e Francesco Giurlanda (Direttore sanitario del Paolo Borsellino).

