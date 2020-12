Castellammare del Golfo, volontari in azione per ripulire le aree verdi

Volontari in azione a Castellammare del Golfo per ripulire le aree verdi della città. Ogni domenica l'associazione "La via della felicità", in collaborazione con il Comune e a titolo assolutamente gratuito, si occupa di pulire e sistemare un’aiuola o uno spazio verde della città.

«Un esempio di collaborazione civica per il quale ringraziamo l’associazione autorizzata agli interventi domenicali al fine di veicolare un messaggio di cooperazione e di educazione al rispetto delle regole e del buon vivere civile poiché alcune aree che vengono ripulite, poco dopo gli interventi tornano ad essere coperte da rifiuti abbandonati - affermano il sindaco Nicolò Rizzo, e gli assessori alla Protezione civile, Leonardo D’Angelo e Vincenzo Abate -. I volontari dell'associazione da due domeniche si occupano di ripulire zone quali Gemma d'oro e altre aiuole e bordi strada, con interventi che ripeteranno anche in altre aree cittadine mostrando senso civico e rispetto per l'ambiente ed il bene comune che ci auguriamo siano d’esempio, così come le altre associazioni che collaborano ed operano sul territorio, per chi ha ancora comportamenti irrispettosi».

© Riproduzione riservata