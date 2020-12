Castellammare del Golfo, sconto sulla Tari per chi adotta un cane

Adotta un cane di Castellammare del Golfo e ricevi lo sconto sulla Tari. Prende il via la campagna “Prenditi cura di loro” per incentivare le adozioni dei randagi affidati al Comune. Per i benefattori il Comune ha riservato uno sconto nel pagamento della tassa sui rifiuti che sarà ridotta fino a 365 euro annui per un massimo di tre anni.

Chi interessato può consultare il sito del Comune, dove è anche possibile vedere i dolci quattro zampe adottabili (qui il link: http://www.comune. castellammare.tp.it/ adottauncane/). Oppure chiedere informazioni alla polizia municipale in via Segesta 221, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12, telefonando al numero 0924592542

«Abbiamo avviato la campagna di sensibilizzazione e con l’assessore Enza Ligotti siamo già stati nelle scuole dove sono stati distribuiti a tutti gli studenti i simpatici volantini che invitano all'adozione dei cani abbandonati che si trovano nelle strutture convenzionate, affidandoli a famiglie responsabili e -spiegano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore al Bilancio Giuseppe Cruciata- contemporaneamente limitare i costi a carico dell’ente come previsto nell’apposito regolamento approvato a febbraio dal consiglio comunale, rimasto nel cassetto a causa della pandemia».

«Con l’Asp è stata avviata anche la sterilizzazione degli animali ritrovati e nei canili a cui facciamo riferimento abbiamo verificato con la polizia municipale le condizioni di salute dei cani ed eseguito un confronto fra gli animali presenti e microchippati e quelli da noi censiti poiché non era mai stato fatto prima- sottolineano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Polizia Municipale Vincenzo Abate - In attesa del completamento dell'iter per la realizzazione di un canile in un bene confiscato alla mafia il cui progetto è stato reso esecutivo, promuoviamo la campagna di adozione perché come abbiamo diffuso, il cane è il migliore amico dell'uomo, un'amicizia speciale che non ci fa sentire mai soli ed in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo, possono regalarci tanto affetto».

