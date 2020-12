Mazara, rafforzati i controlli per le norme anti Covid: 18 multe in un giorno

Undici denunce e multe per oltre 9mila euro, 18 delle quali per il aver trasgredito le regole contro la diffusione del coronavirus. È il bilancio dei controlli dei carabinieri di Mazara del Vallo messi in campo ieri nell'ambito della lotta allo spaccio e al rispetto delle misure anti-Covid.

Un 24enne è stato denunciato perchè trovato con 100 grammi di marijuana e 7 grammi di cocaina nascosti in casa.

Nel quartiere di Mazara 2, i militari, insieme al personale specializzato dell’Enel, hanno scoperto cinque allacci abusivi e altrettante persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria.

Infine, i carabinieri hanno multato 18 persone per non aver osservato le norme anti-Covid. In totale, i militari hanno identificato 126 soggetti, controllato 74 veicoli, effettuato 29 perquisizioni personali ed elevato multe per oltre 2mila euro per violazioni del Codice della Strada.

© Riproduzione riservata