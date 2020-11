Rissa tra famiglie a Castelvetrano, morto un uomo: forse un malore

Un uomo è morto a causa, presumibilmente, di un malore a Castelvetrano, nel Trapanese, in seguito ad una rissa tra due nuclei familiari. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio nei pressi del centro urbano. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della locale Compagnia. Secondo quanto riferito dai familiari presenti, l’uomo sarebbe stato vittima di un improvviso malore, ma le indagini sono ancora in corso per fare piena chiarezza sull'accaduto.

Nei giorni scorsi la città è stata scossa dall’omicidio di Vincenzo Adamo Favoroso, di 33 anni, che secondo i primi riscontri sarebbe stato ucciso in seguito ad una lite e il cui e fatto ritrovare in un terreno vicino la zona industriale. Per il delitto i militari dell’Arma hanno arrestato Gaspare Favara, di 32 anni, ma l’inchiesta è ancora in fase di sviluppo.

