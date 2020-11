Pescatori di Mazara sequestrati, sono scafisti i 4 "calciatori" chiesti da Bengasi

Sarebbero scafisti i "calciatori" per cui i militari del generale Khalifa Haftar chiederebbero l’estradizione, in cambio della liberazione dei 18 pescatori trattenuti a bordo dei due pescherecci di Mazara del Vallo sequestrati lo scorso primo settembre. I quattro sono stati condannati a 30 anni di carcere dalla giustizia italiana, ma in Libia sono conosciuti in Libia come giovani promesse del calcio.

Da tempo i familiari dei quattro hanno manifestato al porto di Bengasi per bloccare la liberazione dei pescatori, subordinandola alla 'consegna' dei quattro detenuti in Italia. Tutti loro furono condannati dalla corte d’assise di Catania e poi dalla corte d’appello etnea, con l’accusa di aver fatto parte del gruppo di scafisti responsabili della cosiddetta 'Strage di Ferragosto' del 2015 in cui morirono 49 migranti.

La richiesta di 'scambio di prigionier' riguarda Joma Tarek Laamami, di 24 anni, Abdelkarim Alla F.Hamad di 23 anni, Mohannad Jarkess, di 25 anni, Abd Arahman Abd Al Monsiff di 23 anni, che la notte della 'Strage' avrebbero contribuito con "calci, bastonate e cinghiate" per bloccare i migranti nella stiva dell’imbarcazione.

Nel corso del processo, la loro vicenda è stata monitorata dall’ambasciata libica in Italia, partecipando anche ad alcune udienze al Tribunale di Catania. I quattro raccontarono ai giudici di aver pagato per quel viaggio, ricostruendo la loro versione, come Al Monsiff che disse di "giocare a calcio nella serie A" e "aveva deciso di andare in Germania per avere un futuro, impossibile in Libia a causa della guerra".

Durante il dibattimento i legali dei quattro imputati sollevarono anche alcune anomalie nel loro riconoscimento, avvenuto attraverso delle interviste ai 313 sopravvissuti di quel viaggio, giunti a Catania a bordo della Siem Pilot il 17 agosto 2015.

