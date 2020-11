Caso Rostagno, ergastolo a Vincenzo Virga: assolto Vito Mazzara

Condanna all’ergastolo definitiva per Vincenzo Virga, confermata l’assoluzione di Vito Mazzara. Lo ha deciso la prima sezione penale della Cassazione, nel processo per l’omicidio di Mauro Rostagno, il giornalista e sociologo ucciso nel Trapanese nel settembre 1988.

La Cassazione ha infatti rigettato sia il ricorso presentato dalla difesa di Virga che quello della procura generale di Palermo contro la sentenza con cui la Corte d’assise d’appello del capoluogo siciliano, nel febbraio 2018, aveva confermato la condanna al carcere a vita per il boss trapanese Virga, ritenuto il mandante dell’omicidio, e assolto «per non aver commesso il fatto» Vito Mazzara, che in primo grado era stato condannato all’ergastolo con l’accusa di essere stato il killer di Rostagno.

