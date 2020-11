Picchia e minaccia l'ex compagna e il figlio 12enne, denunciato ad Alcamo

Violenza, minacce e vessazioni ai danni dell'ex compagna, che ha alla fine denunciato il suo aguzzino, e il del figlio. Il gip del tribunale di Trapani ha emesso le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e dell’avvicinamento alla persona offesa.

Il destinatario è un 42enne romeno, con numerosi precedenti per minacce, che intratteneva da anni una relazione con una connazionale dalla quale aveva avuto un figlio. Numerosi erano stati gli interventi delle forze dell’ordine a seguito dei numerosi litigi della coppia.

I primi giorni di novembre, l’uomo si era recato in Romania dove aveva sposato un’altra connazionale, per poi fare ritorno nella cittadina alcamese. Avrebbe preteso dalla ex convivente, minacciandola di morte, che lo raggiungesse immediatamente a casa. Qui, l’ha afferrata per il collo ma la vittima che è riuscita a divincolarsi e a denunciare l’accaduto, nonchè le minacce e i maltrattamenti patiti anche in presenza del figlio 12enne, anch’egli vessato psicologicamente dal padre.

