Mazara del Vallo, riparte l'aiuto straordinario per i più bisognosi

Riparte lunedì prossimo l’aiuto straordinario per le famiglie bisognose messo in campo dalla Diocesi di Mazara del Vallo. Il servizio riguarda beni alimentari e di prima necessità. I fondi per sostenerlo saranno garantiti dall'8x1000 che i cittadini destinano alla Chiesa Cattolica- A queste somme si aggiungeranno le donazioni liberali ed i prodotti alimentari e per l’igiene.

L'aiuto straordinario riguarderà il sostegno alimentare e altri beni di prima necessità, il pagamento di bollette e di alcune rate di affitto; effettuazione di tamponi rapidi e solidali, prioritariamente a persone dai 50 ai 65 anni; fornitura di materiale didattico per gli studenti (quaderni, penne, matite); distribuzione di mascherine e di igienizzante per le mani; interventi straordinari di sostegno per situazioni di malattia e gravi necessità.

Le attività verranno effettuate attraverso le Caritas parrocchiali, la Caritas diocesana, la Fondazione “San Vito Onlus” e l’Opera di Religione “Monsignor Gioacchino Di Leo”.

In ogni Forania della Diocesi sarà attivato un numero di telefono di riferimento per l’ascolto delle richieste di aiuto e per le donazioni e, inoltre, un coordinamento per gli interventi socio-caritativi. Ecco i numeri per ogni territorio. Mazara del Vallo: telefono 0923908286, lunedì, mercoledì, venerdì: ore 10-12; Marsala-Petrosino: telefono 09231814168, da lunedì a venerdì, ore 10-12; Castelvetrano–Campobello di Mazara, Salemi-Vita-Gibellina, Partanna-Santa Ninfa-Poggioreale-Salaparuta, Pantelleria.

«Quello che ci auspichiamo – ha detto il vescovo Mogavero – è che le amministrazioni comunali e tutte le altre istituzioni pubbliche e private possano fornire anche il loro contributo fattivo, insieme all’impegno della comunità ecclesiale, per aiutare i più deboli e i bisognosi».

