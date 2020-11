Marsala, 5 nuovi giudici al tribunale: ma il personale resta carente

Al Tribunale di Marsala arrivano cinque nuovi giovani magistrati, che coprono altrettanti posti vacanti (su un totale di sei «scoperture"), ma le carenze in organico rimangono perché quattro giudici donna sono in maternità dallo scorso marzo.

«Il legislatore - dice Alessandra Camassa, presidente del Tribunale di Marsala - purtroppo, non ha ancora risolto il problema delle donne magistrato in gravidanza con previsioni di sostituzioni o applicazioni veloci. La nostra situazione, quindi, rimane critica».

La presidente Camassa spiega che la pianta organica, a Marsala, prevede 24 giudici: il presidente, due presidenti di sezione e altri 21 magistrati. I nuovi arrivati coprono cinque dei sei posti vacanti. Quindi, con le maternità più il posto che rimane ancora vacante le assenze sono cinque. «E cioè - continua la Camassa - una percentuale del 23%, che non è poco. L’arrivo di questi nuovi giudici, per altro molto bravi, visto che nella graduatoria del concorso figurano in ottima posizione, ci darà una grandissima mano, però rimane il problema delle cinque assenze. E quest’anno, con il lockdown, inevitabilmente l’attività giurisdizionale si è rallentata. C'è stato un periodo di chiusura totale e alla ripresa non è stato possibile recuperare quello che speravamo di recuperare perché eravamo dimezzati».

Fino a pochi giorni fa, infatti, i posti vacanti nell’organico dei giudici erano nove. E questa situazione si protraeva già dal mese di marzo. «Eppure - spiega la presidente del Tribunale di Marsala - abbiamo cercato di mantenere tutto attivo, di non bloccare alcun ruolo, ma certamente non potevamo avere la produttività di tutti gli altri anni. I risultati, comunque, rimangono molto buoni. Sia nel penale che nel civile, infatti, abbiamo pochissimi procedimenti ultra-triennali. Al Tribunale di Marsala processi vecchi non ce ne sono. Qui, i numeri sono limitatissimi rispetto al panorama nazionale. Nel penale, la media nazionale degli ultra-triennali è del 19%, mentre noi siamo al 2,5% e nel civile abbiamo lo 0,80%».

I cinque nuovi giudici arrivati al Tribunale di Marsala sono, nel penale, Mariaserena Barcellona, Fabrizio Guercio Massimiliano Alagna e nel civile Antonino Campanella e Francesco Giardina.

