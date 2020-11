Violenza sulle donne, aumentano i maltrattamenti a Trapani

Sono in aumento i casi di violenza sulle donne nel Trapanese. A registrarlo è il comando provinciale dei carabinieri di Trapani che oggi, in occasione della Giornata nazionale contro la violenza sulle donne, ha presentato un primo bilancio del territorio provinciale. Nel 2020 sono 54 casi di maltrattamenti in famiglia e 37 casi di atti persecutori a fronte dei 45 episodi di maltrattamento e di 35 di atti persecutori registrati nell’anno precedente.

Oggi inoltre si è svolto l’incontro in videoconferenza dal titolo “Non è Amore”, nell’ambito del progetto “Donna: una strada in salita”, nato dall’idea dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Pantelleria, organizzato in collaborazione con l’Arma dei carabinieri, la procura della Repubblica di Marsala, lo sportello Antiviolenza, i servizi sociali del Comune di Pantelleria, le associazioni Metamorfosi, Le Onde e Casa di Venere che lavorano a vari livelli con lo sportello antiviolenza.

© Riproduzione riservata