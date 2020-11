Mafia a Castelvetrano, chiesti 20 anni per imprenditore edile

l pm della Dda di Palermo Alessia Sinatra ha chiesto al Tribunale di Marsala la condanna a 20 anni di reclusione per Nicolò Clemente, 52 anni, imprenditore edile di Castelvetrano accusato di associazione mafiosa. Nel luglio 2018, Clemente venne arrestato dalla Dia di Trapani che eseguì anche il sequestro preventivo di due società edili ritenute a lui riconducibili e diverse perquisizioni.

L'operazione si inserì nell’ambito di attività mirate a colpire presunti consociati mafiosi ritenuti vicini al superlatitante Matteo Messina Denaro. Le indagini erano scaturite dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, poi deceduto, Lorenzo Cimarosa, cugino acquisito di Matteo Messina Denaro, e , anche se in misura minore, dall’imprenditore Giuseppe Grigoli, entrambi condannati in via definitiva in quanto ritenuti appartenenti alla famiglia mafiosa di Castelvetrano

