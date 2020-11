Screening nelle scuole del Trapanese, su 8mila test trovati 96 positivi

Il dato del nuovo week end di screening della popolazione scolastica delle elementari (abbracciando il personale docente e non docente e le famiglie) in provincia di Trapani, ha registrato, su 8.463 tamponi effettuati nei comuni del territorio con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, 96 positivi al C o ro n av i r u s . Il numero maggiore di questi è stato rilevato nella città di Marsala dove, su 1.517 tamponi effettuati, sono risultati 19 i casi posit ivi. A seguire Alcamo con 1.117 test e 17 positivi; Castelvetrano con 11 positivi su 591 ed Erice con 8 su 767, mentre Trapani, Paceco e Campobello di Mazara hanno registrato 3 positivi ciascuno rispettivamente su 983, 494 e 360 test.

Solo quello di Paceco è il dato definitivo. Infine, 2 i casi emersi a Salemi su 734 tamponi e addirittura zero a Partanna su 585.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

