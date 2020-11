Bosco distrutto dall'incendio a Erice, i bimbi piantano nuovi alberi

Sono stati i bambini ericini, «armati» di zappa e tanto amore per la loro montagna, a piantare i piccoli alberelli nel bel mezzo del bosco distrutto dal fuoco tre anni fa. Era il 7 agosto del 2017, il giorno di Sant’Alberto, quando le fiamme arrivarono praticamente quasi alle porte di Erice. I segni di quell’incendio sono ancora ben visibili arrivando alla «Casazza», con i tronchi ancora anneriti.

Molte piante, ormai secche, sono state tolte dalla Forestale, che ha messo in sicurezza anche diversi alberi. Per dare un messaggio di speranza, con l’augurio che quel bosco possa tornare di nuovo verde come un tempo, il circolo «Nautilus» di Legambiente ieri mattina ha organizzato un’iniziativa ad Erice nell’ambito della Giornata nazionale dell’albero.

