L'emergenza idrica ad Alcamo: c’è un progetto risolutivo

Sembra risolversi la crisi idrica ad Alcamo, dopo 2 settimane di disagi causati dalla rottura della rete esterna dell'acquedotto comunale. Lo scrive Massimo Provenza nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia.

"In quindici giorni abbiamo avuto tre rotture – dichiara l’assessore al Servizio idrico integrato del Comune di Alcamo, Vito Lombardo - È in programma una sostituzione di tutti gli allacci in via Porta Palermo, per farli passare dalla conduttura esistente a una parallela che è più nuova". L’amministrazione del sindaco Domenico Surdi punta anche ad un ripristino della condotta di Cannizzaro.

