Coronavirus, continua la campagna di screening a Trapani

Continua la campagna di screening rivolta alla popolazione scolastica del territorio trapanese promossa dall'assessorato regionale della Salute d'intesa con Anci Sicilia.

Anche oggi l'Azienda sanitaria provinciale di Trapani avvia una campagna di screening con tamponi antigenici rapidi rivolta agli alunni delle scuole elementari di tutta la provincia, alle famiglie e al personale scolastico.

L'attività, condotta dalle squadre di medici e infermieri Usca dell'Asp trapanese, si svolgerà in modalità Drive in dalle 9 alle 18 (chiusura prenotazioni online alle 16), con un punto di servizio per l'effettuazione dei test per ciascun Comune con popolazione superiore a 10mila abitanti.

