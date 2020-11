Coronavirus, anziani protestano ma l'Asp li ignora: tavolo con il prefetto a Trapani

Gli anziani, impauriti dal Covid, protestano, ma l’Asp di Trapani neanche li riceve. Accade a Trapani, dove il sindacato «non riesce ad ottenere risposte da un servizio sanitario inadeguato» ritenuto non in grado di garantire il «diritto alla sicurezza dei pazienti ricoverati nelle Rsa e nelle case di cure, dove il contagio da Covid corre veloce». «E' assurdo che su una questione così centrale come la sanità territoriale, noi non veniamo ascoltati» spiegano Franco Colomba segretario Spi Cgil Trapani, Rosaria Aquilone segretaria generale Fnp Cisl Palermo Trapani, Leonardo Falco, segretario generale Uilp Stu Trapani Nord e Vita Angileri segretaria generale Uilp Stu Trapani Sud.

«Ci sono liste di attesa lunghe per tanti esami diagnostici e visite specialistiche, bisogna affrontare la questione della sanità territoriale che è carente. I nostri sindacati regionali hanno siglato un protocollo con l’assessorato regionale alla Salute per istituire il tavolo permanente della salute che ha fra gli obiettivi principali il monitoraggio delle condizioni di salute delle persone in Sicilia con particolare riguardo agli anziani ai soggetti con patologie croniche, ai disabili e ai non autosufficienti, e la condizione delle Rsa. Vogliamo discutere di tutti questi temi proprio con le Asp territoriali che sono competenti, quindi chiediamo ancora una volta di essere convocati dall’Azienda sanitaria locale di Trapani.

Cgil, Cisl e Uil, intanto hanno ottenuto la convocazione di un «tavolo in Prefettura alla presenza dell’Asp per un monitoraggio costante della situazione della sanità a Trapani dal punto di vista dei servizi e dell’assistenza sanitaria, sia in termini di risposta medico-ospedaliera nei confronti delle persone con patologie». «Il Prefetto ha preso atto delle nostre richieste - spiegano i segretari di Cgil Cisl Uil Trapani, Filippo Cutrona, Leonardo La Piana e Eugenio Tumbarello - e sottolineato quanto sia centrale in questo momento delicato ancora di più, il ruolo dei sindacati nel tessuto connettivo provinciale. Si è assunto dunque l’impegno di convocare nelle prossime settimane questi incontri alla presenza dell’Asp di Trapani sulla tenuta dunque della sanità territoriale e un incontro con tutti i sindaci dei comuni del territorio, anche sul fronte delle conseguenze economico-sociali legata agli effetti della pandemia».

