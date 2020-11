Trapani, chiusa per lavori di manutenzione la galleria "Segesta"

Per consentire l'esecuzione dei periodici interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti tecnologici della galleria "Segesta" lungo la carreggiata in direzione Trapani dell'autostrada A29dir "Alcamo - Trapani", la galleria rimarrà interdetta alla circolazione dalle ore 7 di martedì 24 alle ore 20 di giovedì 26 novembre. Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che, durante il periodo di chiusura, sarà istituito il doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta.

© Riproduzione riservata