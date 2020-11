Cocaina ed eroina in casa, arrestato un uomo di 35 anni a Erice

Cocaina ed eroina in casa. I carabinieri della Stazione di Erice hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente un uomo di 35 anni, Fabio Aleci. Nel suo appartamento, i militari hanno trovato 34 grammi di cocaina, 31 grammi di eroina, occultati in uno shacker, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento della droga e 270 euro in contanti, presumibilmente provento dell'attività di spaccio.

L’uomo è stato tratto in arresto mentre il materiale sottoposto a sequestro e debitamente custodito. L’arrestato, espletate le formalità procedurali, è stato tradotto presso l’abitazione di residenza in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida, avvenuta nella mattinata di ieri, nel corso della quale è stato convalidato l’arresto e inflitta la pena degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

