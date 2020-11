Minorenne sorpreso a spacciare a Trapani, arrestato

I carabinieri di Borgo Annunziata hanno arrestato un minorenne, O.G., di 16 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Durante un controllo antidroga nella zona di via Rodolico, i militari hanno notato un sospetto via vai di persone dall’ingresso di una palazzina. Fatta irruzione nell’atrio del palazzo, i carabinieri hanno colto di sorpresa, nascosto in un angolino un giovanissimo. Perquisito, nella tasca della tuta il ragazzo aveva 250 euro e negli slip un barattolo con 15 dosi di cocaina e 16 dosi di crack.

La droga è stata sequestrata. Il 16enne è stato arrestato e condotto presso il Centro di prima accoglienza per minori di Palermo, come disposto dall’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata