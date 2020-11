Castellammare, domenica tamponi gratuiti per studenti e docenti delle scuole elementari

Prosegue a Castellammare del Golfo l'attività di screening dell’Asp di Trapani. Domenica 22 novembre, nel piazzale antistante il cimitero, saranno effettuati tamponi rapidi gratuiti per gli studenti di scuola elementare e i loro familiari, così pure per il personale docente e non docente.

L'iniziativa di screening, in modalità drive-in,si svolgerà dalle 9,30 alle 13,30 e dalle ore 14,30 alle 19,30.

Chi vorrà sottoporsi al tampone può prenotarsi, fino alle 16 di domenica, sul portale www.siciliacoronavirus.it, quindi cliccare sul bottone "tampone rapido Covid19" e compilare il modulo di registrazione scegliendo la località e la data disponibile tra i drive in proposti. In questo caso, occorrerà portare copia cartacea della prenotazione. Oppure ancora, i modelli possono essere compilati sul posto.

