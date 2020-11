Alcamo, nuovo guasto nella condotta: è la terza volta in una settimana

E’ la terza rottura che si verifica, in poco più di una settimana, alle condutture idriche esterne al servizio della città di Alcamo. Si tratta di «un’ulteriore perdita della conduttura esterna di Dammusi – come ha fatto sapere ieri mattina il Comune di Alcamo -, riguardante le nostre sorgenti». E che, di fatto, ha costretto l’amministrazione comunale stessa a non poter erogare, per la giornata di ieri, l’acqua secondo quanto in precedenza programmato, e cioè per il primo turno di distribuzione, come rende noto l’ufficio Servizio idrico integrato del Comune.

