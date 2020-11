Tutore disonesto a Castelvetrano, sottrae denaro a familiare invalida

La Guardia di finanza di Castelvetrano ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per 40 mila euro disposto dal gip, su richiesta della procura di Marsala, a carico di un amministratore di sostegno.

Si tratta di una figura che ha il compito di assistere e rappresentare chi non riesce a provvedere alle funzioni della vita quotidiana, in questo caso un’anziana castelvetranese, invalida e non autosufficiente. I fatti hanno riguardato un familiare della donna, anch’egli di Castelvetrano, il quale, dopo esser stato nominato dal giudice tutelare, pertanto legittimato a gestirne il patrimonio, senza rispettare gli obblighi di rendicontazione imposti dalla normativa, ha gestito in modo del tutto arbitrario le disponibilità finanziarie dell’assistita, appropriandosi nel periodo 2013-2017 di una 40 mila euro e utilizzandola. L’uomo è indagato per peculato. Il tribunale di Marsala ha provveduto a nominare un nuovo tutore.

© Riproduzione riservata