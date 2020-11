Ruba capi di abbigliamento a Marsala, arrestato dai carabinieri

I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Marsala hanno tratto in arresto per furto aggravato un marsalese, Giuseppe Rallo, pregiudicato. L'uomo era già sottoposto alla sorveglianza speciale della Polizia di Stato e alle misure cautelari dell’obbligo di dimora e di presentazione alla P.G.

Gli agenti hanno notato l'uomo mentre usciva da un negozio di abbigliamento in via Mazara. Il pregiudicato, per evitare i dispositivi antitaccheggio, aveva poggiato gli indumenti sopra la testa. L'uomo però si è subito accorto della presenza dei carabinieri e ha tentato la fuga. Tuttavia i militari sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo. Il Giudice Monocratico di Marsala ha convalidato l’arresto sottoponendo Rallo alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

