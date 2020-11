Trovati in giro a Trapani dopo le 22, multati tre giovani

Rafforzati a Trapani i controlli dei carabinieri nell'ambito delle misure anti-Covid. Tre giovani sono stati multati perchè sorpresi in giro, senza giustificato motivo, dopo le 22, violando il coprifuoco. Adesso dovranno pagare una multa di 400 euro ciascuno,

In totale, sono state controllate 55 persone in 41 veicoli, tra auto e scooter, ed elevate 7 sanzioni amministrative per varie violazioni al codice della Strada con il sequestro di due veicoli.

Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno denunciato quattro soggetti per vari reati: G.M., trapanese, 53 anni, con precedenti di polizia, è stato sorpreso in possesso di 10 grammi di marijuana; L.A., trapanese, 28 anni, denunciato perchè trovato in possesso di un coltello a serramanico; C.S., trapanese, 35 anni, denunciato per guida in stato di ebbrezza; infine, F.G., trapanese, 51 anni, per guida senza patente.

© Riproduzione riservata