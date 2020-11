Trapani, il Cga dà ragione all'Ente Luglio Musicale: non restituirà i 500mila euro

Questa volta la vittoria è definitiva. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha rigettato l’appello della Regione Siciliana e dopo 5 lunghi anni di udienze, costi e disagi per il teatro, mette la parola fine su un’ingiustizia subita dall’Ente Luglio Musicale Trapanese nell’assegnazione dei contributi del Fondo Unico Regionale dello Spettacolo, nel 2015.

La decisione del CGA arriva dopo la prima vittoria al Tar. La Regione a febbraio 2015 ha distribuito i fondi per gli enti e i teatri siciliani, assegnando a Trapani solo 30.000 euro. Una cifra che non corrispondeva – come sottolineava nel suo ricorso l’ex consigliere delegato dell’Ente, Giovanni De Santis – a quella calcolata secondo i criteri stabiliti dallo stesso regolamento emanato dalla Regione.

