Sorpresi a rubare cavi elettrici, arrestati tre giovani a Castellammare

Tre giovani trapanesi, due ventenni e un minore di sedici anni, sono stati arrestati a Castellammare del Golfo dai carabinieri della stazione di Balata di Baida per furto di rame.

Da alcuni giorni i militari della Stazione avevano ricevuto segnalazione di diversi furti di cavi elettrici all’interno di una cava di marmo in contrada Segala-Catuffo, a Castellammare del Golfo. Così, è iniziata un'attivita di osservazione sul posto.

Nella notte tra venerdì e sabato, è stata avvistata un'auto aggirarsi nei pressi della cava, da cui sono usciti i tre giovani armati di tronchese e hanno iniziato a tranciare cavi elettrici. I carabinieri li hanno bloccati vicino all'auto, dove stavano tentando di caricare circa 120 kg di cavi elettrici appena rubati, da cui probabilmente sarebbe stato ricavato il rame. Il valore del danno è di circa seimila euro.

Inoltre, l’auto utilizzata è risultata già sotto sequestro amministrativo e dunque sono anche state elevate sanzioni ai sensi del Codice della Strada, oltre che le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle misure di contenimento del Covdi-19.

I giovani sono stati tutti arrestati per il reato di furto aggravato in concorso e, a seguito di rito direttissimo i due maggiorenni sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre il minorenne si trova presso il Cpa di Palermo in attesa della prevista convalida da parte del Tribunale per i Minorenni.

