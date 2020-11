Rivendeva passaporti e permessi di soggiorno, poliziotto a processo a Trapani

Rubava alla questura di Trapani passaporti e permessi di soggiorno in bianco per poi rivenderli sul mercato nero. Il gup di Trapani Samuele Corso ha rinviato a giudizio, per falso materiale commesso da pubblico ufficiale, un assistente capo di polizia, Angelo Patriarca, di 59 anni, in servizio al commissariato di Marsala fino al 15 marzo 2018, quando fu arrestato da suoi colleghi (quel giorno era a Roma e fu rinchiuso a «Regina Coeli") nell’ambito di

un’indagine.

Inizialmente, le accuse contestate ai tre indagati (oltre al poliziotto, il marocchino Rachid Dalal, di 34 anni, e la moglie Vita Annalisa Daunisi, anche loro residenti a Marsala e anche loro rinviati a giudizio) furono associazione per delinquere finalizzata al peculato, furto, ricettazione e corruzione. Poi, la difesa del poliziotto riuscì, con ricorso al

Tribunale del Riesame di Palermo, a far derubricare l’accusa nella meno grave truffa pluriaggravata e continuata in concorso ai danni dello Stato.

Derubricazione confermata dalla Cassazione. Adesso, infine, la Procura di Trapani ha contestato il primo comma dell’articolo 476 del codice penale. L’avvio del processo, davanti il giudice monocratico di Trapani Franco Messina, è stato fissato per il 3 maggio 2021. Dal giorno del suo arresto, il poliziotto (poi tornato in libertà) è sospeso dal servizio e a metà stipendio.

