Nuovo decesso per Coronavirus a Trapani. È morto Ignazio Lombardo, 52enne, istruttore federale di nuoto. L'uomo era molto conosciuto e aveva fatto parte dell'associazione Aquarius nuoto di Trapani.

C'è rabbia ed incredulità per la morte di Ignazio Lombardo conosciuto in città non soltanto da chi pratica nuoto.

L'istruttore era ricoverato all'ospedale Borsellino di Marsala e a quanto si apprende non soffriva di patologie pregresse.

