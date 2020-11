Migranti, mini sbarco a Pantelleria: in 7 bloccati sull'isola

Sbarchi di migranti anche a Pantelleria. In 7, di origine libica, sono giunti con una piccola imbarcazione nella zona dell'Arenella.

Sono stati tutti intercettati e bloccati dai carabinieri una volta approdati sull'isola e sono stati condotti nel centro di prima accoglienza presso la caserma "Barone". Ieri pomeriggio erano giunti sull'isola altri 7 migranti, intercettati a mare dalla Guardia Costiera, che si sono aggiunti ai 15 sbarcati in mattinata a Scauri. In totale nel centro ci sono adesso 96 persone. Domani mattina, alle 10, con il traghetto "Paolo Veronese" in 23 saranno trasferiti a Trapani.

