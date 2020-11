Rapinano un giovane minacciando con un taser, arrestati due minorenni a Trapani

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Trapani hanno dato esecuzione a un'ordinanda di custodia cautelare in un istituto penale minorile nei confronti di due 17enni trapanesi per il reato di rapina e porto di armi atti ad offendere.

I due, nel mese di ottobre, insieme ad altri due complici ancora da identificare, avrebbero rapinato un coetaneo minacciandolo con un taser. La vittima, che in quel momento si trovava in moto in via Nunzio Nasi, è stata avvicinata da 4 giovani che alla fine sono riusciti a farsi consegnare 15 euro.

I carabinieri sono riusciti a identificare, grazie alle telecamere di sorveglianza della zona, due dei 4 responsabili. A casa di uno dei due arrestati è stata poi individuata la torcia taser utilizzata per la rapina. I minori tratti in arresto, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso l’istituto penale minorile “Malaspina” di Palermo.

