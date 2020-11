Neonato lanciato dalla finestra a Trapani, l'autopsia dirà se era vivo

Sarà effettuata oggi pomeriggio o domani mattina l’autopsia sul neonato trovato morto col cranio fracassato nel cortile di un condominio alla periferia di Trapani. L'esame, che verrà svolto presso l'Istituto di Medicina Legale di Palermo, servirà a capire se il piccolo era vivo quando è stato lanciato nel vuoto.

Inoltre, come si legge nell'articolo di Laura Spanò sul Giornale di Sicilia, stamane il gip del Tribunale per i minorenni di Palermo, giudice Federico Cimò, deciderà sulla convalida del provvedimento di fermo della madre minorenne per infanticidio.

La ragazza si trova in custodia cautelare in una struttura protetta della provincia di Caltanissetta ed è da qui che assisterà in videoconferenza all’udienza.

La notizia completa sul Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE